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لبنان

خبرٌ جديد عن الـ50 دولاراً في لبنان.. إليكم ما فيه

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-12-2024 | 03:45
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ذكرت معلومات "لبنان24" أنَّ صرافين في السوق بدأوا يقبلون استلام ورقة الـ50 دولاراً بعد الكلام عن وجود كميات مُزورة منها في السوق اللبناني.
 
وذكرت المعلومات أن بعض الصرافين كان يمتنع عن قبول تلك الورقة،إلا أن آليات التواصل والعمل بين الصرافين دفعت نحو قبول تلك الفئة مع فحصها جيداً كي لا يقع أحدٌ ضحية التزوير.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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