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لبنان

رصاص إسرائيليّ يطالُ بلدة لبنانية.. الرشقات كثيفة!

Lebanon 24
15-12-2024 | 02:03
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ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الأحد، أنَّ العدو الإسرائيليّ عمدَ إلى إطلاق رشقات نارية كثيفة باتجاه بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان.
 
وأشارت الوكالة إلى أنَّ عملية التمشيط التي طالت البلدة جاءت انطلاقاً من موقع مستوطنة المنارة المحاذية للحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة، وقد استُخدمت خلالها الأسلحة الرشاشة الثقيلة.
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