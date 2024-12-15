رصاص إسرائيليّ يطالُ بلدة لبنانية.. الرشقات كثيفة!

ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الأحد، أنَّ العدو الإسرائيليّ عمدَ إلى إطلاق رشقات نارية كثيفة باتجاه بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان.



Advertisement وأشارت الوكالة إلى أنَّ عملية التمشيط التي طالت البلدة جاءت انطلاقاً من موقع مستوطنة المنارة المحاذية للحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة، وقد استُخدمت خلالها الأسلحة الرشاشة الثقيلة.