بعد اعتقاله.. إسرائيل تُفرج عن عسكريّ لبنانيّ

أفادت معلومات "لبنان24" بأنَّ قوات العدو الإسرائيليّ أفرجت عن العسكري في الجيش عبدو محمد عبد العال الذي تم اعتقاله، أمس السبت، في سهل المجيدية وتم اقتياده إلى داخل الأراضي الفلسطينية المُحتلّة.

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