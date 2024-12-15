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لبنان

"المؤشرات ايجابية".. الخماسية: هناك رغبة للخروج من جلسة 9 ك 2 برئيس للبنان

Lebanon 24
15-12-2024 | 04:20
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أكد السفير المصري لدى لبنان علاء موسى أن القوى السياسية في لبنان ما زالت تتحاور فيما بينها، ولكن المؤشرات ايجابية وهناك إلتزام واضح ورغبة حقيقية بإنجاح جلسة انتخاب الرئيس في 9 كانون الثاني.
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وقال السفير المصري في حديث للــLBCI: "اللجنة الخماسية توافقت سابقا على مواصفات الرئيس التي وضعتها بالتشارك مع القوى السياسية واضيفت بعض الامور اليوم على المواصفات، والرئيس يجب ان يكون ملتزما بتطبيق وقف اطلاق النار ومتابعة ملف اعادة الاعمار".
 
 
وأضاف: "إن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لنا لحضور جلسة انتخاب الرئيس، اشارة الى أن هناك جدّية وهناك رغبة للخروج من هذه الجلسة برئيس للبنان".
 
إلى ذلك، شدد موسى على "القوى اللبنانية ان تتحرك سريعًا والا تترهن قرارها الى اي متغيرات، والسفيرة الاميركية اكدت مرارًا على ان الادارة الاميركية ملتزمة بانتخاب رئيس في اسرع وقت".
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