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لبنان
جميل السيد: الحرب في سوريا انتهت
Lebanon 24
15-12-2024
|
05:04
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كتب النائب جميل السيد على منصة "أكس": "إنتهت الحرب في سوريا، قُتِل خلالها آلاف البشر، ونزح وهُجِّر الملايين، ودُمِّرت مدُنٌ وقُرى بكاملها، إنتهت الحرب وإنتصر المعارضون وسقط النظام وخسرَ حلفاؤه…الخاسرون أطلقوا بالأمس تصريحات إيجابية نحو النظام الجديد يدعونه فيها إلى التعاون والإنفتاح، وكان ينقص تبادل التهنئة، كأنّها كانت لعبة كرة قدم بين رابح وخاسر، مع فارق بسيط، هناك كانت الطابة مطاطية، وهُنا الطابة بشريّة…رحم الله من مات في الحرب شهيداً أو قتيلاً،وإلى مباريات أُخرى".
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