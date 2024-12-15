هذا سبب الأصوات التي تُسمع في جرد رأس بعلبك

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان ان "وحدة من الجيش تقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في جرد رأس بعلبك، وذلك ما بين الساعة 13.00 والساعة 16.00".

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