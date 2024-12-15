Advertisement

لبنان

قوى الامن تعلن اعادة فتح المسرب الغربي لنفق المطار

Lebanon 24
15-12-2024 | 06:38
A-
A+
Doc-P-1293013-638698668048519718.jpg
Doc-P-1293013-638698668048519718.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة أنه "الحاقاً لبلاغها السابق المتعلق بمنع مرور السير بشكل كلي على المسرب الغربي من نفق المطار (السير المتجه من بيروت باتجاه خلدة)، اعتباراً من الساعة 21,00 حتى الساعة 6.00 من صباح اليوم التالي، بتاريخي 14و15/12/2024، وتحويله الى محلة الأوزاعي".
Advertisement

ولفتت الى انه "بعد الانتهاء من الأشغال، سيتم فتح السير على المسرب المذكور دون أي اقفال بتاريخ 15/12/2024".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:26 | 2024-12-15
08:27 | 2024-12-15
08:26 | 2024-12-15
08:02 | 2024-12-15
07:50 | 2024-12-15
07:36 | 2024-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24