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لبنان
لسالكي نفقي الكوكودي وخلدة.. هذا الخبر لكم
Lebanon 24
15-12-2024
|
06:47
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أعلن وزير الاشغال العامة على حميه في منشور على منصة "أكس"، انه "تمت صيانة واستبدال شبكة إنارة نفقي الكوكودي - خلدة بالاتجاهين بيروت والجنوب والتي تعرضت للتكسير جراء عبور الشاحنات التي لا تحترم معايير الارتفاع للحمولة".
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لسالكي
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