لسالكي نفقي الكوكودي وخلدة.. هذا الخبر لكم

أعلن وزير الاشغال العامة على حميه في منشور على منصة "أكس"، انه "تمت صيانة واستبدال شبكة إنارة نفقي الكوكودي - خلدة بالاتجاهين بيروت والجنوب والتي تعرضت للتكسير جراء عبور الشاحنات التي لا تحترم معايير الارتفاع للحمولة".

Advertisement