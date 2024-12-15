Advertisement

لبنان

لسالكي نفقي الكوكودي وخلدة.. هذا الخبر لكم

Lebanon 24
15-12-2024 | 06:47
A-
A+
Doc-P-1293017-638698674085351031.jpg
Doc-P-1293017-638698674085351031.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن وزير الاشغال العامة على حميه في منشور على منصة "أكس"، انه "تمت صيانة واستبدال شبكة إنارة نفقي الكوكودي - خلدة بالاتجاهين بيروت والجنوب والتي تعرضت للتكسير جراء عبور الشاحنات التي لا تحترم معايير الارتفاع للحمولة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لسالكي نفق العدلية.. إليكم هذا الخبر المهم
lebanon 24
15/12/2024 19:50:07 Lebanon 24 Lebanon 24
لمستخدمي "مايكروسوفت".. هذا الخبر يهمّكم
lebanon 24
15/12/2024 19:50:07 Lebanon 24 Lebanon 24
لمن يسلك طريق المطار.. إقرأ هذا الخبر
lebanon 24
15/12/2024 19:50:07 Lebanon 24 Lebanon 24
إلى مستخدمي تيك توك.. إليكم هذا الخبر
lebanon 24
15/12/2024 19:50:07 Lebanon 24 Lebanon 24

لسالكي

الكوكودي

وخلدة..

الخبر

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:44 | 2024-12-15
12:41 | 2024-12-15
12:27 | 2024-12-15
12:23 | 2024-12-15
12:10 | 2024-12-15
12:00 | 2024-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24