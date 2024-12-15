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لبنان
لبنانيون يسجلون أرقاماً قياسية في بطولة العالم للسباحة في حوض قصير
Lebanon 24
15-12-2024
|
07:02
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عادت بعثة منتخب لبنان للسباحة التي شاركت في بطولة العالم للسباحة في حوض قصير 25 مترا في العاصمة المجرية بودابست، بعد أن حطمت 9 ارقام قياسية.
وتألفت البعثة من أمين السر فريد ابي رعد والمدرب فرنسوا غطاس واللاعبين: منذر كباره، سيمون الدويهي، تالين مراد ، لين الحاج.
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وتم تحطيم 9 ارقام قياسية لبنانية (3 ارقام للين الحاج ورقمان لكل من منذر كباره، سيمون الدويهي، تالين مراد وهي على الشكل التالي:
- منذر كباره - 18 سنة وما فوق (نادي المون لاسال) :
100 متر فردي متنوع: 54.03 ثانية (رقم قياسي جديد، الرقم السابق 54.79 للسباح نفسه وحل في المركز 19 من اصل 38 مشاركا).
200 متر فردي متنوع : 1.55.31دقيقة (رقم قياسي جديد، الرقم السابق 1.57.65 للسباح نفسه وحل في المركز 16 من اصل 51 مشاركا).
- سيمون الدويهي 18 سنة وما فوق (نادي الاكوامارينا) :
100 متر حرة : 47.91 ثانية (رقم قياسي جديد، الرقم السابق 48.13 للسباح نفسه وقد حل في المركز 34 من اصل 106 مشاركا).
• 200 متر حرة: 1.45.32 دقيقة (رقم قياسي جديد، الرقم السابق 1.46.73 للسباح نفسه وقد حل في المركز 37 من اصل 70 مشاركا).
- لين الحاج 16 - 17 سنة (نادي الجزيرة):
100 متر صدرا : 1.08.36 دقيقة ( رقم قياسي جديد، الرقم السابق 1.14.45 للسباحة نيبال يموت، وقد حلت في المركز 44من اصل 66 مشاركة). تم تسجيل رقم قياسي لمسافة 50 مترا صدرا خلال سباق 100 متر صدرا 32.12 ثانية، والرقم السابق 32.39 للسباحة نفسها.
50 مترا صدرا: 31.67 ثانية (رقم قياسي جديد، الرقم السابق 32.12 للسباحة نيبال يموت وقد حلت في المركز 45 من اصل 68مشاركة).
- تالين مراد 16 - 17 سنة (نادي الجزيرة):
100 متر ظهرا: 1.03.54 دقيقة (رقم قياسي جديد، الرقم السابق 1.04.25 للسباحة تاديا نبهان وقد حلت في المركز50 من اصل 63 مشاركة).
• 200 متر ظهرا: 2.16.30 دقيقة (رقم قياسي جديد، الرقم السابق للسباحة نفسها وقد حلت في المركز 36 من اصل 42 مشاركة).
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