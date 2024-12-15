بيان جديد للجيش.. هذا ما جاء فيه

اعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، في بيان ان "اليوم ما بين الساعة 14.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل القليلة- صور".

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