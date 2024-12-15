Advertisement

لبنان

بيان جديد للجيش.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
15-12-2024 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1293026-638698700456225583.jpg
Doc-P-1293026-638698700456225583.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، في بيان ان "اليوم ما بين الساعة 14.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل القليلة- صور".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": الجيش الاسرائيلي ينفذ تفجيرات بين بلدتي الجبين وشيحين في القطاع الغربي  جنوب لبنان
lebanon 24
15/12/2024 19:50:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا منصات لإطلاق الصواريخ في جنوب لبنان جاهزة للإطلاق وموجهة نحو أراضينا
lebanon 24
15/12/2024 19:50:26 Lebanon 24 Lebanon 24
في بلدة لبنانية.. الجيش يُفجر قنبلة إسرائيلية
lebanon 24
15/12/2024 19:50:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تعمل جرافات الجيش على فتح الطرقات في مدينة الخيام وصولا الى الساحة العامة
lebanon 24
15/12/2024 19:50:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:44 | 2024-12-15
12:41 | 2024-12-15
12:27 | 2024-12-15
12:23 | 2024-12-15
12:10 | 2024-12-15
12:00 | 2024-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24