لبنان يتعرّض لبعض التقلبات المناخية.. هكذا سيكون طقس بداية الأسبوع

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الإثنين غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل ومن دون تعديل في بقية المناطق. تكون الرياح ناشطة احيانا ويتشكل الضباب المحلي فوق المرتفعات الشمالية.

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وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم الثلاثاء، حيث يتعرض لبنان لبعض التقلبات التي قد تؤدي إلى أمطار محلية متفرقة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهركانون الاول: بين 13 و 21 في بيروت وبين 10 و 19 في محطة طرابلس وبين 4 و 14 في زحلة.





الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد: قليل الغيوم صباحا يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة كما تبقى الرطوبة منخفضة.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل في بقية المناطق . تكون الرياح ناشطة احيانا ويتشكل الضباب المحلي فوق المرتفعات الشمالية.

الثلاثاء: غائم جزئيا اجمالا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة. تتساقط امطار محلية الأربعاء:قليل الغبوم مع استقرار في درجات الحرارة.



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 13 الى 22 درجة، فوق الجبال من 5 الى 14 درجة، في الداخل من 1 الى 18 درجة.



- الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة سرعتها بين 8 و 25 كم/س.



- الانقشاع: جيد إجمالا .



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35و 55%.



- حال البحر: منخفض الموج الى مائج .



- حرارة سطح الماء: 21 درجة .



- الضغط الجوي: 771 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 06,36 ساعة غروب الشمس: 16,31.