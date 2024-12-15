Advertisement

لبنان

لبنان يتعرّض لبعض التقلبات المناخية.. هكذا سيكون طقس بداية الأسبوع

Lebanon 24
15-12-2024 | 07:50
A-
A+
Doc-P-1293031-638698714844700791.jpg
Doc-P-1293031-638698714844700791.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الإثنين غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل ومن دون تعديل في بقية المناطق. تكون الرياح ناشطة احيانا ويتشكل الضباب المحلي فوق المرتفعات الشمالية.
Advertisement
 
 
 
وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس  مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم الثلاثاء، حيث يتعرض لبنان لبعض التقلبات التي قد تؤدي إلى أمطار محلية متفرقة.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهركانون الاول: بين 13 و 21 في بيروت وبين 10 و 19 في محطة طرابلس وبين  4  و 14 في زحلة.

 
الطقس المتوقع في لبنان:
 
 
اليوم الأحد: قليل الغيوم صباحا يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة كما تبقى الرطوبة منخفضة.
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل في بقية المناطق . تكون الرياح ناشطة احيانا ويتشكل الضباب المحلي فوق المرتفعات الشمالية.
الثلاثاء: غائم جزئيا اجمالا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة. تتساقط امطار محلية الأربعاء:قليل الغبوم مع استقرار في درجات الحرارة.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 13 الى 22 درجة، فوق الجبال من 5 الى 14 درجة، في الداخل من 1 الى 18 درجة.

- الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة سرعتها بين 8 و 25 كم/س.

- الانقشاع: جيد إجمالا .

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35و 55%.

- حال البحر: منخفض الموج الى مائج .

- حرارة سطح الماء: 21 درجة .

- الضغط الجوي:  771 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:   06,36   ساعة غروب الشمس:  16,31.

لبنان

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:44 | 2024-12-15
12:41 | 2024-12-15
12:27 | 2024-12-15
12:23 | 2024-12-15
12:10 | 2024-12-15
12:00 | 2024-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24