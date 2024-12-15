أجواء من الغضب والتوتر... ماذا حصل عند مستديرة العبدة؟

Advertisement

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن عدداً من ابناء بلدة ببنين العكارية قطع الطريق عند مستديرة العبدة احتجاجاً على توقيف احد ابناء البلدة ويدعى "ح.ب" من قبل الامن العام منذ ايام لدى توجهه الى سوريا عند طريق المصنع.وقد افادت مصادر في المكان انه وخلال محاولة قوة الجيش اعادة فتح الطريق حصل تدافع بين عدد من الشبان وعناصر الجيش وسط اجواء من التوتر والغضب.وفتحت الطريق لاحقاً امام السيارات وسط زحمة سير كبيرة في المحلة.