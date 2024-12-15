بالفيديو.. أنشطة عسكرية إسرائيلية في ست مناطق رئيسية في جنوب لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، افيخاي ادرعي، اليوم الاحد، عن انشطة عسكرية نفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.





وكتب ادرعي في تغريدة عبر منصة "اكس": "نفذت قوات الفرقة 98، حملات عسكرية عدة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية في مناطق مختلفة في قلب قرى جنوب لبنان هي كفركلا والعديسة ورب الثلاثين ومركبة والطيبة والخيام".





واضاف: "عملت الفرقة خلال الأسابيع الأخيرة في منطقة الخيام ضد أهداف عسكرية، باعتبارها بلدة استخدمها حزب الله كمعقل محوري حيث أطلِقت منها آلاف الصواريخ باتجاه أراضي البلاد. وخلال النشاط، قضى الجنود على العديد من العناصر وعثروا على أكثر من 300 بنية تحتية ودمروها".





وتابع: "منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ تعمل قوات الفرقة في جنوب لبنان ملتزمةً بشروط التفاهمات بين إسرائيل ولبنان بغية منع انتشار حزب الله وكشف وسائل قتالية وبنى "إرهابية" وإزالة تهديدا لإسرائيل ومواطنيها. وتواصل قوات إضافية تابعة لجيش الدفاع العمل في جنوب لبنان".

#عاجل أنشطة عسكرية في ست مناطق رئيسية في جنوب لبنان: القضاء على مخربين وتدمير بنى ارهابية عديدة حيث تستعد الفرقة 98 لمواصلة الأنشطة في مختلف الجبهات



🔸نفذت قوات الفرقة 98، عدة حملات عسكرية على مدار الأشهر الثلاثة الماضية في مناطق مختلفة في قلب قرى جنوب لبنان هي كفركلا والعديسة… pic.twitter.com/07Es5w4JvU — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 15, 2024 Advertisement