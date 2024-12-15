البزري والبستاني بحثا الأوضاع السياسية والاستحقاق الرئاسي

إستقبل النائب الدكتور عبد الرحمن البزري النائب فريد البستاني في حضور الدكتور محمد حسيب البزري، وتناول البحث الأوضاع السياسية والحياتية والمعيشية في البلاد.



كما تطرق النقاش الى الإستحقاق الرئاسي المقبل، وتم التأكيد على "ضرورة إنجاز هذا الإستحقاق في موعده المقرر لكي تبدأ حركة الإصلاح السياسي وبناء الدولة".

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