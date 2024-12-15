اشتباكات عند الحدود الشمالية.. اليكم ما جرى

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اندلعت اشتباكات مسلحة مساء اليوم بين شباب من عشيرة ال زعيتر من بلدة حاويك الشمالية ومجموعة سورية من القصير بقيادة الادلبي الملقب بطحموش، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".وقد تبرأت هيئة تحرير الشام من المدعو طحموش ووعد المسؤول الأمني بالقصير بمحاسبته نافية كل الاخبار التي يتم تداولها على وسائل التواصل عن اشتباكات عنيفة بالقذائف والمضادات وعن هجومات من قبل هيئة تحرير الشام على اراض لبنانية غير صحيحة بتاتٱ.