Advertisement

لبنان

البعريني: نعد اقتراح قانون شامل للعفو العام سنقدمه الى مجلس النواب

Lebanon 24
15-12-2024 | 13:39
A-
A+
Doc-P-1293141-638698920723923455.png
Doc-P-1293141-638698920723923455.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل عضو تكتّل "الاعتدال الوطني" النّائب وليد البعريني وفودًا شعبيّة وبلديّة واختياريّة مختلفة في مكتبه في المحمرة، وبحث معهم في عدد من الشؤون الحياتيّة والأوضاع الرّاهنة التي تخص الشّمال وعكار. 
Advertisement

وقال البعريني أمام زوّاره إن "تكتّل الاعتدال الوطني يعدّ اقتراح قانون شامل للعفو العام سيقدّمه إلى مجلس النواب، وسيطالب الرّئيس نبيه بري بتحديد جلسة تشريعية عاجلة يُدرج اقتراح القانون على جدول أعمالها للتصويت على إقراره. وهو اقتراح من شأنه أن يعطي كل إنسان حقّه ضمن القانون وبعيدًا من الظلم".

أضاف:" إنّنا أمام متغيّرات متسارعة تحتّم علينا التقاط الفرص البنّاءة والمفيدة للبنان، وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهوريّة، وبالتالي إعادة انتظام العمل في شتى المؤسّسات".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2024-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2024-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2024-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:23 | 2024-12-15
14:00 | 2024-12-15
13:29 | 2024-12-15
13:11 | 2024-12-15
13:00 | 2024-12-15
12:44 | 2024-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24