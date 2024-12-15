ابراهيم الموسوي: العدو لا يقيم وزنا للقرارات الدولية ويعتبر نفسه فوق القانون والمحاسبة

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نظّم "حزب الله" حفل تأبين للشهيد حسين فضل الله الموسوي في حسينية بلدة قرحا حفلاً تأبينيًا تكريمًا للشهيد حسين فضل الله الموسوي، بحضور عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور ابراهيم الموسوي، وفاعليات دينية وسياسية وبلديّة واختيارية واجتماعية.وأشار النائب الموسوي إلى ان "المقاومة استطاعت من خلال صمود وثبات وتضحيات أهلها وبيئتها أن تفشل أهداف العدو الذي رفعها منذ بداية الحرب".ورأى أن "الرهانات الأخرى هذا وقت امتحانها، في البداية دائما كانوا يقولون لنا ان القرارات الدولية تحمينا، متجاهلين أن القرار 425 طبق من خلال المقاومة التي أجبرت العدو على الإندحار من أرضنا في أيار عام 2000".وختم الموسوي معتبرا ان "العدو لا يقيم وزنا لا للقرارات الدولية، ولا للأمم المتحدة، ولا لمجلس الأمن، ويعتبر نفسه فوق القانون والمساءلة والمحاسبة".