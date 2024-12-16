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لبنان

سمع دويها في أرجاء المنطقة.. إلقاء قنبلة صوتية داخل أحد الملاعب في طرابلس

Lebanon 24
16-12-2024 | 00:20
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أقدم مجهولون ليلا على القاء قنبلة صوتية داخل ملعب الجهاد في منطقة التبانة - طرابلس وفروا بعدها الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

‎وقد سمع دوي انفجار القنبلة في ارجاء المنطقة والجوار ما اثار الرعب والخوف لدى الأهالي.
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طرابلس

قنبلة

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