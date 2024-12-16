سمع دويها في أرجاء المنطقة.. إلقاء قنبلة صوتية داخل أحد الملاعب في طرابلس

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أقدم مجهولون ليلا على القاء قنبلة صوتية داخل ملعب الجهاد في منطقة التبانة - طرابلس وفروا بعدها الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".‎وقد سمع دوي انفجار القنبلة في ارجاء المنطقة والجوار ما اثار الرعب والخوف لدى الأهالي.