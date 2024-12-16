حزب الله "لا يحاول"

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يتعامل "حزب الله"، منذ ما قبل خطاب امينه العام الشيخ نعيم قاسم، على قاعدة عدم محاولة ادخال اي سلاح من سوريا وان خط الامداد هذا قد اقفل.وبحسب المصادر فإن "الحزب" يحاول البحث عن بدائل ولديه عدة افكار من اجل تأَمين حاجته من السلاح، خصوصا انه لا يزال قادرا على التعامل مع واقعه العسكري بشكل هادئ.وترى المصادر ان "حزب الله" يضع في حساباته ان طريق الامداد لن تقطع فقط من الدولة الجديدة في سوريا بل قد تقوم اسرائيل بالتقدم الى عمق كبير داخل الاراضي السورية لتقوم بنفسها بقطع الطريق على الحزب .