Advertisement

لبنان

لا أمطار قريبا في لبنان.. لهذه الأسباب غابت المنخفضات وهكذا سيكون طقس عيد الميلاد

Lebanon 24
16-12-2024 | 01:12
A-
A+
Doc-P-1293242-638699339849362180.jpg
Doc-P-1293242-638699339849362180.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان لحمةً من الضغوط الجوية المرتفعة شكلها كلٌّ من السيبيري والشبه مداري والآزوري، امتدت من شمال افريقيا حتى الشرق الاوسط وصولا الى بحر قزوين، بحيث وصل الضغط المرتفع منذ اوائل كانون الحالي، نحو 1054hpa وكأننا نقف امام سور الصين العظيم، فتحوّلت خيرات الاطلسي الوفيرة نحو غرب تركيا واليونان وحلّت لعنات الضغوط المرتفعة على لبنان والجوار وأقصت الامطار بعيداً لمدة 20 يوماً تقريباً.
Advertisement

أضاف: "اليوم، بدأ السيبيري ينحرف نحو الصين الامر الذي سيُضعف حركة المرتفع الشبه مداري فوق شبه الجزيرة العربية، اضف الى بداية جيّدة لنشاط المنخفض السوداني الذي سيمدد ضغطه المنخفض من السودان نحو مصر وسيناء وفلسطين ولبنان، امّا المنخفض الايسلاندي، فسيسيطر على وسط اوروبا وشمالها بضغط متدنّي سيصل الى 960hpa ويكسر سيطرة المرتفع الآزوري على شمال افريقيا وسيصل تأثيره نحو اليونان، وبهذا السيناريو ستكون منطقة الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط قد تحررت من لعنة المرتفعات الجوية لتحل محلها ضغوط منخفضة، تجلب الامطار الطوفانية والثلوج والموجات القطبية بين 20 كانون الاول 2024 و 03 كانون الثاني 2025، فيكون المرتفع القطبي الجليدي سيّد الساحة بين شرق اوروبا وغرب اسيا وتركيا وجوارها.

وأشار إلى انه لهذه الاسباب ستعود الخيرات نحو المنطقة: اجواء عاصفة وباردة وممطرة ومثلجة بانتظارنا.

يتشكل الملاّح على الجبال وفي البقاع خلال ساعات الفجر.

طقس لبنان ليومي الاثنين والثلاثاء:
مشمس الى غائم بسحب مرتفعة، يتحوّل الى غائم، ترتفع درجات الحرارة بين الثلاثاء والاربعاء بسبب الرياح الجنوبية الشرقية المقادمة من شبه الجزيرة العربية، على ان تعود وتنخفض خلال نهاية الاسبوع المقبل.
الحرارة على الساحل: 21 نهاراً و 11 ليلاً
في البقاع: 20 نهاراً و 03 ليلا
على الجبال 1200 متر: 17 نهاراً و  03 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 10 نهاراً و  -3 ليلاً
الرياح: شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية سرعتها 10 الى 45 كم في الساعة،
الضغط الجوّي: 1026hpa
الرطوبة: 65%
حالة البحر : قليل الموج
حرارة المياه 20 درجة.


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2024-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2024-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:19 | 2024-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-12-16
02:37 | 2024-12-16
02:00 | 2024-12-16
01:52 | 2024-12-16
01:51 | 2024-12-16
01:45 | 2024-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24