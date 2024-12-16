لا أمطار قريبا في لبنان.. لهذه الأسباب غابت المنخفضات وهكذا سيكون طقس عيد الميلاد

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان لحمةً من الضغوط الجوية المرتفعة شكلها كلٌّ من السيبيري والشبه مداري والآزوري، امتدت من شمال افريقيا حتى الشرق الاوسط وصولا الى بحر قزوين، بحيث وصل الضغط المرتفع منذ اوائل كانون الحالي، نحو 1054hpa وكأننا نقف امام سور الصين العظيم، فتحوّلت خيرات الاطلسي الوفيرة نحو غرب تركيا واليونان وحلّت لعنات الضغوط المرتفعة على لبنان والجوار وأقصت الامطار بعيداً لمدة 20 يوماً تقريباً.أضاف: "اليوم، بدأ السيبيري ينحرف نحو الصين الامر الذي سيُضعف حركة المرتفع الشبه مداري فوق شبه الجزيرة العربية، اضف الى بداية جيّدة لنشاط المنخفض السوداني الذي سيمدد ضغطه المنخفض من السودان نحو مصر وسيناء وفلسطين ولبنان، امّا المنخفض الايسلاندي، فسيسيطر على وسط اوروبا وشمالها بضغط متدنّي سيصل الى 960hpa ويكسر سيطرة المرتفع الآزوري على شمال افريقيا وسيصل تأثيره نحو اليونان، وبهذا السيناريو ستكون منطقة الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط قد تحررت من لعنة المرتفعات الجوية لتحل محلها ضغوط منخفضة، تجلب الامطار الطوفانية والثلوج والموجات القطبية بين 20 كانون الاول 2024 و 03 كانون الثاني 2025، فيكون المرتفع القطبي الجليدي سيّد الساحة بين شرق اوروبا وغرب اسيا وتركيا وجوارها.وأشار إلى انه لهذه الاسباب ستعود الخيرات نحو المنطقة: اجواء عاصفة وباردة وممطرة ومثلجة بانتظارنا.يتشكل الملاّح على الجبال وفي البقاع خلال ساعات الفجر.طقس لبنان ليومي الاثنين والثلاثاء:مشمس الى غائم بسحب مرتفعة، يتحوّل الى غائم، ترتفع درجات الحرارة بين الثلاثاء والاربعاء بسبب الرياح الجنوبية الشرقية المقادمة من شبه الجزيرة العربية، على ان تعود وتنخفض خلال نهاية الاسبوع المقبل.الحرارة على الساحل: 21 نهاراً و 11 ليلاًفي البقاع: 20 نهاراً و 03 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 17 نهاراً و 03 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 10 نهاراً و -3 ليلاًالرياح: شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية سرعتها 10 الى 45 كم في الساعة،الضغط الجوّي: 1026hpaالرطوبة: 65%حالة البحر : قليل الموجحرارة المياه 20 درجة.