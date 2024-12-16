مدير مكتب السيستاني جال في مراكز نزوح السوريين بقاعًا

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جال مدير مكتب السيد السيستاني في لبنان حامد الخفاف في عدد من مراكز نزوح السوريين نتيجة الاحداث الأخيرة في منطقة البقاع.شملت الجولة بلدات: القصر ( القريبة من الحدود اللبنانية - السورية)، مدينة الهرمل، مقام السيدة خولة في بعلبك وبعض المراكز في قضاء زحلة. واستمع من النازحين ومن مسؤولي المراكز إلى حاجاتهم ومشاكلهم الفعلية. وتمت معالجة بعضها.وقد ابلغ الخفاف المعنيين في المراكز نية مكتب المرجعية العليا في لبنان تقديم قسائم معونات غذائية وغيرها للعائلات النازحة من سوريا خلال الايام المقبلة.