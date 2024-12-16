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لبنان
مدير مكتب السيستاني جال في مراكز نزوح السوريين بقاعًا
Lebanon 24
16-12-2024
|
02:37
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جال مدير مكتب السيد السيستاني في لبنان حامد الخفاف في عدد من مراكز نزوح السوريين نتيجة الاحداث الأخيرة في منطقة البقاع.
شملت الجولة بلدات: القصر ( القريبة من الحدود اللبنانية - السورية)، مدينة الهرمل، مقام السيدة خولة في بعلبك وبعض المراكز في قضاء زحلة. واستمع من النازحين ومن مسؤولي المراكز إلى حاجاتهم ومشاكلهم الفعلية. وتمت معالجة بعضها.
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وقد ابلغ الخفاف المعنيين في المراكز نية مكتب المرجعية العليا في لبنان تقديم قسائم معونات غذائية وغيرها للعائلات النازحة من سوريا خلال الايام المقبلة.
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