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لبنان

مدير مكتب السيستاني جال في مراكز نزوح السوريين بقاعًا

Lebanon 24
16-12-2024 | 02:37
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جال مدير مكتب السيد السيستاني في لبنان حامد الخفاف  في عدد من مراكز نزوح السوريين نتيجة الاحداث الأخيرة في منطقة البقاع.

شملت الجولة بلدات: القصر ( القريبة من الحدود اللبنانية - السورية)، مدينة الهرمل، مقام السيدة خولة في بعلبك وبعض المراكز في قضاء زحلة. واستمع من النازحين ومن مسؤولي المراكز إلى حاجاتهم ومشاكلهم الفعلية. وتمت معالجة بعضها. 
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وقد ابلغ الخفاف المعنيين في المراكز نية مكتب المرجعية العليا في لبنان تقديم قسائم معونات غذائية وغيرها للعائلات النازحة من سوريا خلال الايام المقبلة.
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