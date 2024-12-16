رئيس وزراء اليونان في بيروت.. ومحادثات رسمية في السرايا بعد الظهر

وصل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الى مطار بيروت في زيارة رسمية ليوم واحد حيث كان في استقباله على ارض المطار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

هذا ويجري ميتسوتاكيس محادثات رسمية مع ميقاتي في السرايا الحكومية عند الواحدة الا ربعاً من بعد ظهر اليوم، يسبقها استقبال رسمي للضيف اليوناني.

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