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لبنان

المكتب الإعلامي في دار الفتوى: الأخبار التي تنسب للمفتي دريان تحليلات واستنتاجات وفرضيات شخصية

Lebanon 24
16-12-2024 | 04:24
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أوضح  المكتب الإعلامي في دار الفتوى في بيان  أن" أي خبر يتعلق بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وبدار الفتوى يصدر حصرا عن المكتب الإعلامي في دار الفتوى فقط، وهذا الأمر قد اعلن عنه مرارا في بيانات سابقا بانه لا مصادر في  دار الفتوى ولا مصادر عن مفتي الجمهورية ، وكل ما ينسب الى اليهما هو تحليلات واستنتاجات وفرضيات شخصية". 
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