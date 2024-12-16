وزير العدل سلم القاضي عيراني كتاب تنويه تقديرا لجهوده "الحثيثة"

نوه وزير العدل هنري الخوري بالقاضي كارل عيراني بعد تكريمه في الولايات الأميركية بفضل جهوده الحثيثة في سبيل تحقيق العدالة ومكافحة الفساد.



وسلّم الوزير الخوري القاضي كارل عيراني كتاب تنويه من وزارة العدل وهنأه على ما نال من تقدير وتكريم من قبل مكتب إنفاذ القانون الدولي ومكافحة المخدرات التابع لوزارة الخارجية الأميركية في مناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد.

Advertisement

كما هنأه على "جهوده الحثيثة والمستمرة في سبيل تحقيق العدالة ومكافحة الفساد"، معتبراً أنها "تشكل صفحة مضيئة ومشرّفة للقضاء ،وتؤكد وجود قضاة يعملون من أجل حماية مصالح الوطن والمواطن"، متمنيا ًله "الاستمرار بالنهج نفسه رفعة لمرفق العدالة".