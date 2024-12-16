20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سليمان: أفضل رئيس ينتخب من يشارك في جلسة انتخابه ١٢٨ نائباً
Lebanon 24
16-12-2024
|
04:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال العماد ميشال سليمان في تصريح اليوم: "ان افضل رئيس ينتخب في لبنان هو الرئيس الذي يشارك ١٢٨ نائباً في جلسة انتخابه ( على امل ان تكون جلسة ٩ كانون الثاني) وينال الاكثرية طبقاً للدستور ووفقاً للديموقراطية المعروفة".
Advertisement
وأكد أنه "لا مكان للاوهام في السياسة وبخاصة في لبنان. فلا السيد المسيح سيصبح رئيساً ولا النبي محمد. فإذا شاءت الارادة الوطنية الجامعة التصميم على لبنان سيد مستقل محيّد عن صراعات المحاور، مستفيداً من طاقات شبابه ومن ذهبه الابيض ( المنتشرين ) قبل الذهب الاسود ( الغاز والنفط )، فلا خوف على وطن الارز".
ختم:"يكفي اضاعة الوقت، فمنذ ٢٠١٤ حتى الان شهدنا ولاية رئاسية واحدة وولاية كاملة تقريباً انقضت في فراغ وانتهت الفترة المنصرمة بحرب عبثية لم يستفد منها اي طرف الا اسرائيل. علماً أن الرئيس لا يدخل كبيراً بل يخرج كبيراً".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من داخل طائرتها الخاصة.. ممثلة شهيرة: شكراً للسعودية (صورة)
Lebanon 24
من داخل طائرتها الخاصة.. ممثلة شهيرة: شكراً للسعودية (صورة)
08:28 | 2024-12-15
15/12/2024 08:28:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ خطير يريده إسرائيليون في لبنان.. ما كُشفَ مُفاجئ جداً!
Lebanon 24
أمرٌ خطير يريده إسرائيليون في لبنان.. ما كُشفَ مُفاجئ جداً!
11:00 | 2024-12-15
15/12/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في كواليس حفله بالرياض.. غزل وحضن بين ناصيف زيتون وفنانة شهيرة (فيديو)
Lebanon 24
في كواليس حفله بالرياض.. غزل وحضن بين ناصيف زيتون وفنانة شهيرة (فيديو)
09:19 | 2024-12-15
15/12/2024 09:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر لسكان كسروان والمتن وبيروت.. استعدّوا لتقنين قاس في المياه
Lebanon 24
خبر لسكان كسروان والمتن وبيروت.. استعدّوا لتقنين قاس في المياه
07:36 | 2024-12-15
15/12/2024 07:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تفجيرات واغتيالات.. سرّ قوي جداً يُكشف عن "نظام الأسد"!
Lebanon 24
تفجيرات واغتيالات.. سرّ قوي جداً يُكشف عن "نظام الأسد"!
10:00 | 2024-12-15
15/12/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
05:54 | 2024-12-16
بالصور.. ميقاتي يستقبل رئيس الوزراء اليوناني في السرايا
04:30 | 2024-12-16
بانتظار التعويضات.. أصحاب المصالح ليسوا بخير
06:08 | 2024-12-16
بالفيديو.. بري: "إن شاء الله في رئيس"
06:05 | 2024-12-16
عبدالله تقدم باقتراح قانون لتعديل مادة في قانون أصول المحاكمات الجزائية
06:03 | 2024-12-16
البيسري عرض مع سفيرة كندا الأوضاع في لبنان والتطورات في سوريا
06:00 | 2024-12-16
"حزب الله" يتريّث في الحكم على القوى الجديدة في سوريا.. كيف يُقرَأ ذلك؟
فيديو
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
16/12/2024 13:19:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
16/12/2024 13:19:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
16/12/2024 13:19:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24