سليمان: أفضل رئيس ينتخب من يشارك في جلسة انتخابه ١٢٨ نائباً

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قال العماد ميشال سليمان في تصريح اليوم: "ان افضل رئيس ينتخب في لبنان هو الرئيس الذي يشارك ١٢٨ نائباً في جلسة انتخابه ( على امل ان تكون جلسة ٩ كانون الثاني) وينال الاكثرية طبقاً للدستور ووفقاً للديموقراطية المعروفة".وأكد أنه "لا مكان للاوهام في السياسة وبخاصة في لبنان. فلا السيد المسيح سيصبح رئيساً ولا النبي محمد. فإذا شاءت الارادة الوطنية الجامعة التصميم على لبنان سيد مستقل محيّد عن صراعات المحاور، مستفيداً من طاقات شبابه ومن ذهبه الابيض ( المنتشرين ) قبل الذهب الاسود ( الغاز والنفط )، فلا خوف على وطن الارز".ختم:"يكفي اضاعة الوقت، فمنذ ٢٠١٤ حتى الان شهدنا ولاية رئاسية واحدة وولاية كاملة تقريباً انقضت في فراغ وانتهت الفترة المنصرمة بحرب عبثية لم يستفد منها اي طرف الا اسرائيل. علماً أن الرئيس لا يدخل كبيراً بل يخرج كبيراً".