Advertisement

لبنان

سليمان: أفضل رئيس ينتخب من يشارك في جلسة انتخابه ١٢٨ نائباً

Lebanon 24
16-12-2024 | 04:39
A-
A+
Doc-P-1293334-638699460303860249.jpg
Doc-P-1293334-638699460303860249.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال العماد ميشال سليمان في تصريح اليوم: "ان افضل رئيس ينتخب في لبنان هو الرئيس الذي يشارك ١٢٨ نائباً في جلسة انتخابه ( على امل ان تكون جلسة ٩ كانون الثاني) وينال  الاكثرية طبقاً للدستور ووفقاً للديموقراطية المعروفة".
Advertisement

وأكد أنه "لا مكان للاوهام في السياسة وبخاصة في لبنان. فلا السيد المسيح سيصبح رئيساً ولا النبي محمد. فإذا  شاءت الارادة الوطنية الجامعة التصميم على لبنان سيد مستقل محيّد عن صراعات المحاور، مستفيداً من طاقات شبابه ومن ذهبه الابيض ( المنتشرين ) قبل الذهب الاسود ( الغاز والنفط )، فلا خوف على وطن الارز".

ختم:"يكفي اضاعة الوقت، فمنذ ٢٠١٤ حتى الان شهدنا ولاية رئاسية واحدة وولاية كاملة تقريباً انقضت في فراغ وانتهت الفترة المنصرمة بحرب عبثية لم يستفد منها اي طرف الا اسرائيل. علماً أن الرئيس لا يدخل كبيراً بل يخرج كبيراً".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:54 | 2024-12-16
04:30 | 2024-12-16
06:08 | 2024-12-16
06:05 | 2024-12-16
06:03 | 2024-12-16
06:00 | 2024-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24