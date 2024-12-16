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لبنان

طقس مستقر نسبياً يسيطر على لبنان.. ماذا سيحصل فجر الغد؟

Lebanon 24
16-12-2024 | 05:22
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة وتتكاثف الغيوم فتصبح الاجواء مهيأة لأمطار خفيفة متفرقة مع احتمال تشكل خلايا رعدية منفردة شمال البلاد ، على ان يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  طقس  مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر الثلاثاء، حيث يتعرض لبنان لبعض التقلبات التي تؤدي إلى أمطار محلية متفرقة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول: بين 13 و 21 في بيروت، وبين 10و 19 في محطة طرابلس ، وبين  4  و 14 في زحلة . 

 -الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة، مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل في بقية المناطق.

الثلاثاء:  غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة وتتكاثف الغيوم فتصبح الاجواء مهيأة لأمطار خفيفة متفرقة مع احتمال تشكل خلايا رعدية منفردة شمال البلاد ، على ان يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم.

الأربعاء: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات.

الخميس: صاف اجمالا مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع في درجات الحرارة ، تنشط الرياح أحيانا في المناطق الشمالية ويتحول الطقس ليلا الى غائم بسحب مرتفعة.
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