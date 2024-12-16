3 جرحى حصيلة الغارة الإسرائيلية على النجارية

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على النجارية قضاء صيدا أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

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