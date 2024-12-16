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لبنان

3 جرحى حصيلة الغارة الإسرائيلية على النجارية

Lebanon 24
16-12-2024 | 05:32
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على النجارية قضاء صيدا أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.
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