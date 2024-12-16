إليكم مواعيد العمل في أمانات السجل العقاري للاسبوع الحالي

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أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية، في بيان،آلية سير العمل لهذا الاسبوع في أمانات السجل العقاري، على الشكل الآتي.- أمانة السجل العقاري في بعبدا والشوف ستقوم نهاري الثلاثاء والاربعاء الواقعين في 17و 18 كانون الاول 2024 بتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين ، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).- أمانة السجل العقاري في عاليه ستقوم نهار نهار الثلاثاء الواقع في 17 كانون الاول 2024 بتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين في المكتب العقاري الكائن في سرايا عاليه (لا تقبل المراجعات)، ونهاري الثلاثاء والاربعاء الواقعين في 17 و18 كانون الاول 2024 بتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية في امانة السجل العقاري في عاليه.- امانة السجل العقاري في عاليه ستقوم نهار الخميس في 19 كانون الاول 2024 بإستقبال عقود فك التأمين في المكتب العقاري الكائن في سرايا عاليه (لا تقبل المراجعات)،- امانة السجل العقاري في المتن سوف ستقوم نهار الخميس الواقع في 19 كانون الاول 2024 بتسليم سندات الملكية الجاهزة إلى أصحاب العلاقة او وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع ( للمعترضين الحق بتبليغ أمانات السجل طيلة ايام الاسبوع) وإظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)- أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل ستقوم نهار الثلاثاء الواقع في 17 كانون الاول 2024 باستلام معاملات جديدة، ونهار الاربعاء الواقع في 18 كانون الاول 2024 بتسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) .وحددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو إيصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.- كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:- محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن).- محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية - جبيل).يشار الى ان مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سرايا جبيل.