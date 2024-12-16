غرفة التجارة في زحلة اطلقت منصة الكترونية للتوظيف

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أطلقت غرفة تجارة زحلة والبقاع بالتعاون مع ICU ، منصة الكترونية للتوظيف، بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي AICS، في حضور المدير العام لوزارة الزراعة الدكتور لويس لحود، رئيس بلدية زحلة المهندس اسعد زغيب، ممثلين عن تجمع الصناعيين في البقاع، جمعية تجار زحلة، نقابتي المهندسين والمحامين، وفاعليات صناعية واقتصادية ومهنية.بداية، تحدثت مديرة مركز التدريب المهني في الغرفة والمشرفة على المنصة ماريا معلوف رزق الله مرحبة، تلاها رئيس الغرفة منير التيني مشددا على "أهمية هذه المنصة في تعزيز التواصل بين أصحاب العمل والباحثين عن الوظائف"، لافتا الى "أنها تمثل خطوة نوعية لدعم القطاعات الإنتاجية وسوق العمالة، خصوصا بعد تراجع دور المؤسسة العامة للاستخدام، وإلى أن هذه المنصة تشكل انطلاقة واعدة لآليات تفاعلية بين مختلف الجهات الاقتصادية".ثم تحدث ممثل مؤسسة التعاون الجامعي هاروت هامبرسوميان عن أهمية المنصة الممولة من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي. وقال:"هدفها ربط أصحاب العمل بالباحثين عن وظائف، وتوفير برامج تدريبية متخصصة تخدم قطاعات رئيسية مثل الزراعة، الضيافة، وتصنيع الأغذية، بما يضمن استعداد سوق العمل في زحلة لمتطلبات المستقبل".وبعد ان قدمت ICU معدات تقنية حديثة لدعم مركز التدريب في الغرفة، شرح المهندس جوزف شلهوب من شركة Mangotech، كيفية تشغيل واستخدام المنصة.اشارة الى ان إطلاق المنصة يهدف إلى توفير بيئة تفاعلية تجمع بين أرباب العمل والباحثين عن وظائف، مع التركيز على تطوير المهارات والقدرات التي تخدم مختلف القطاعات الاقتصادية في المنطقة".