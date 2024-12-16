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لبنان

البيسري عرض مع سفيرة كندا الأوضاع في لبنان والتطورات في سوريا

Lebanon 24
16-12-2024 | 06:03
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 استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري سفيرة كندا ستيفاني ماكولم.
 
وجرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والتطورات السورية والوضع في المنطقة.
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