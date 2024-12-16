17
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
10
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
السنيورة بارك بسقوط الاسد: زلزال حميد من شأنه تغيير وجه المنطقة
Lebanon 24
16-12-2024
|
06:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعرب الرئيس فؤاد السنيورة عن استنكاره الشديد "لاستمرار وتفاقم العدوان والخروق التي تركبها إسرائيل ضد الأراضي والسيادة اللبنانية". كما استنكر "اعتداءات إسرائيل المدمرة على الأراضي والمنشآت في معظم المناطق السورية، ومن ضمنها في منطقة الجولان المحتل، والتي كان آخرها الغارات الإسرائيلية التي استهدفت صباح اليوم منطقة طرطوس ومحيطها. إضافة لما تقوم به إسرائيل في توسيع تمددها في الاراضي السورية داخل المنطقة العازلة، وفي سلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق"، مؤكدا "رفض احتلالها وخرقها للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي، ولخرقها لاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974"، مشددا على أن "هضبة الجولان هي أرض سورية عربية محتلة"، داعيا لـ"ضرورة العمل على إنهاء احتلال إسرائيل، وإجبارها على التوقف عن التوسع في إنشاء المستوطنات"، مطالباً مجلس الأمن الدولي بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الخروق والاعتداءات".
Advertisement
وتوجه السنيورة الى الشعب السوري بـ"التهنئة القلبية الحارة على الخلاص من الحكم الدكتاتوري لآل الأسد بعد فرار رأس النظام وأعوانه"، معتبرا ان "هذا الانجاز الكبير الذي تحقق على ايدي المعارضة الممثلة بهيئة "تحرير الشام" بقيادة احمد الشرع وفصائل المعارضة المنتمية إليها يمثل تطوراً كبيراً بل استثنائياً، وهو يعتبر بمثابة زلزال حميد من شأنه تغيير وجه المنطقة ووجهتها في الفترة المقبلة إلى الأفضل بإذن الله وبإرادة الشعب السوري"، مشددا على "أهمية وضرورة التضامن مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدة وسلامة أراضيها الاقليمية وسيادتها وامنها واستقرارها وسلامة مواطنيها".
ورأى السنيورة ان "امام سوريا اليوم طريق واضح ومهم وضروري، وهو العمل على استعادة الدولة بكل مكوناتها، بمشاركة جميع السوريين، وإعادة تكوين السلطة وإقرار دستور حديث يراعي جميع أطياف المجتمع السوري وبما يعزز وحدته وسلمه الأهلي على قواعد المواطنة، ونحو حكم مدني ديموقراطي يستوعب ويحتضن كل مكونات الشعب السوري"، داعيا "للعمل على بناء علاقات سوريا القويمة مع جميع الاشقاء العرب وجميع الأصدقاء في العالم من أجل الانطلاق نحو تحقيق نهوض سوريا لكي يتحقق لها غدا مشرقا وجديدا ومنفتحا لمصلحة جميع السوريين".
وختم مشددا على "أهمية تضامن اللبنانيين مع الشعب السوري في خياراته الوطنية التي يتوافق عليها السوريون، ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين وتعزيز العلاقات والمصالح المشتركة بينهما والقائمة على الاحترام المتبادل".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أمرٌ خطير يريده إسرائيليون في لبنان.. ما كُشفَ مُفاجئ جداً!
Lebanon 24
أمرٌ خطير يريده إسرائيليون في لبنان.. ما كُشفَ مُفاجئ جداً!
11:00 | 2024-12-15
15/12/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثل السوري تيم حسن "ضابط فاسد".. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الممثل السوري تيم حسن "ضابط فاسد".. إليكم التفاصيل
03:50 | 2024-12-16
16/12/2024 03:50:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل بيان لبشار الأسد يشرح فيه ظروف تنحيه.. إليكم ما قاله
Lebanon 24
أوّل بيان لبشار الأسد يشرح فيه ظروف تنحيه.. إليكم ما قاله
07:39 | 2024-12-16
16/12/2024 07:39:18
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها كان وزيرا في عهد الأسد.. أول تعليق من ممثلة سورية شهيرة على سقوط النظام (صورة)
Lebanon 24
زوجها كان وزيرا في عهد الأسد.. أول تعليق من ممثلة سورية شهيرة على سقوط النظام (صورة)
02:32 | 2024-12-16
16/12/2024 02:32:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا أغفل الشيخ قاسم كلمة "بدءًا"؟
Lebanon 24
لماذا أغفل الشيخ قاسم كلمة "بدءًا"؟
02:00 | 2024-12-16
16/12/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:00 | 2024-12-16
بالصور.. ميقاتي يستقبل رئيس الوزراء اليوناني في السرايا
07:00 | 2024-12-16
ميقاتي بعد لقائه نظيره اليوناني: نعوّل على جهود اليونان لدعم لبنان
10:41 | 2024-12-16
هل مُنعت أغاني فيروز في سوريا؟
10:22 | 2024-12-16
المطران الجميل زار لشبونة وترأس قداسا في كنيسة القديسة كاترين
10:12 | 2024-12-16
حركة مرور خانقة في عدة مناطق لبنانية
10:12 | 2024-12-16
خلف : جلسة 9 كانون موعد مع إعادة احياء الديمقراطية أو خضوع لإملاءات الخارج
فيديو
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
16/12/2024 17:48:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
16/12/2024 17:48:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
16/12/2024 17:48:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24