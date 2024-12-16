"لقاء سيدة الجبل": المنطقة ومعها لبنان تدخل في عصر جديد

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عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفية حضورياً والكترونياً.وأصدر المجتمعون بيانا اعتبروا فيه انه"امّا وقد انهار المحور الإيراني على مساحة المنطقة نتيجة الادّعاء والمراهنات واحتلال الشعوب وقراراته، فإن المنطقة ومعها لبنان تدخل في عصر جديد".ورأوا أن" التنفيذ الحرفي لقرار وقف الاعمال العدائية الذي وافقت عليه حكومة لبنان و"حزب الله" معاً هو المدخل الصحيح لاستكمال عملية بناء الدولة"، مشيرا الى أن "اللبنانيين لن يرضوا بعد اليوم بالمساكنة بين سلاح غير شرعي والجمهورية اللبنانية".