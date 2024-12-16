افرام: لا "فيتو" على إسمي خارجيا

زار النائب نعمة افرام اليوم عين التينة حيث اجتمع برئيس مجلس النواب نبيه بري.

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وتطرق الطرفان إلى عدة مواضيع هامة، أبرزها اتفاقية وقف إطلاق النار.وأوضح افرام أنه عرض أمام الرئيس بري برنامجه الترشحي للرئاسة، مشدداً على دور رئيس الجمهورية في تطبيق هذه الاتفاقية بما يساهم في استقرار لبنان.وأشار افرام إلى أمله في أن يحظى بدعم الرئيس بري والنواب من أجل الوصول إلى انتخاب رئيس جمهورية يحمل شعار "لبنان أولاً".كما نفى وجود أي "فيتو" خارجي على ترشحه، مقدماً شكره للجنة الخماسية على جهودها في دعم عملية الحوار والتوصل إلى حلول للوضع اللبناني.