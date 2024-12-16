في هذه المناطق.. الجيش سيفجر ذخائر غير منفجرة

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 16/ 12 / 2024، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي وفقًا لما يلي:- ما بين الساعة 10.00 والساعة 17.00، في حقل تفجير القليعة - مرجعيون.- ما بين الساعة 11.00 والساعة 16.00، في منطقة خرايب البطن - الهرمل.- ما بين الساعة 12.00 والساعة 16.00، في جرد رأس بعلبك".