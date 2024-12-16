Advertisement

لبنان

خبير متفجرات وانتشار للجيش.. ماذا يجري قرب السفارة الأميركية في عوكر؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
16-12-2024 | 08:28
A-
A+
Doc-P-1293483-638699607270156604.png
Doc-P-1293483-638699607270156604.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علم "لبنان 24" انه تم الاشتباه قبل ظهر اليوم بكيس على طريق السفارة الأميركية في عوكر بعد حاجز الجيش. 

وتم استدعاء خبير متفجرات وانتشر عدد كبير من رجال الأمن ومخابرات الجيش وضربوا طوقاً أمنياً في المنطقة. 
Advertisement

وتبين انه يوجد داخل الكيس مفرقعات نارية وكتابات مُناهضة للولايات المتحدة وتدعم القضية الفلسطينية.
المصدر: خاص لبنان24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2024-12-16
07:00 | 2024-12-16
10:41 | 2024-12-16
10:22 | 2024-12-16
10:12 | 2024-12-16
10:12 | 2024-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24