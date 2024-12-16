خبير متفجرات وانتشار للجيش.. ماذا يجري قرب السفارة الأميركية في عوكر؟

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علم "لبنان 24" انه تم الاشتباه قبل ظهر اليوم بكيس على طريق السفارة الأميركية في عوكر بعد حاجز الجيش.وتم استدعاء خبير متفجرات وانتشر عدد كبير من رجال الأمن ومخابرات الجيش وضربوا طوقاً أمنياً في المنطقة.وتبين انه يوجد داخل الكيس مفرقعات نارية وكتابات مُناهضة للولايات المتحدة وتدعم القضية الفلسطينية.