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لبنان

بو صعب: الأسبوع الحالي حاسم في استحقاقات رئاسة الجمهورية

Lebanon 24
16-12-2024 | 09:02
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أكد النائب الياس بو صعب، بعد لقائه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في بكفيا، أن هذا الأسبوع مهم بالنسبة للاستحقاقات المقبلة المتعلقة برئاسة الجمهورية، مع المهتمين بهذا الملف.

وأشار بو صعب إلى أن الزيارة هي الثانية له إلى مقر الجميّل، موضحًا أن اللقاء اليوم هو استكمال للقاءات سابقة ولن يكون الأخير، بل ستستمر اللقاءات مع جميع الأفرقاء السياسيين. وأوضح أن الهدف هو الوصول إلى أسماء تحظى بتقاطع بين مختلف الأطراف السياسية.
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وتابع بو صعب قائلاً: "التفكير بكسر فريق على حساب فريق آخر هو تفكير خاطئ. لا المعارضة تستطيع فرض رئيس على الفريق الآخر، ولا الفريق الآخر يمكنه فرض مرشحه من دون التوافق مع بعض أفرقاء المعارضة. لذلك، العمل اليوم هو البحث عن أسماء تستطيع أن تحظى بالأكثرية."

كما أكد أن الجهود الحالية تنصب على ضمان عدم إفقاد الجلسة نصابها، متمنيًا أن لا يتم استغلال الجلسة بسبب الحسابات السياسية، مشددًا على أن "لبنان على المحك."





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