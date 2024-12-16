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لبنان

ميقاتي استقبل الخليفي في السرايا.. وقرار بإعادة فتح السفارة اللبنانية في سوريا

Lebanon 24
16-12-2024 | 09:08
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي بعد ظهر اليوم في السرايا، في حضور السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن ال ثاني ومستشار رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر.
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مسؤول الماني
‏واستقبل رئيس الحكومة المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية توبياس تونكل، في حضور  المبعوث الألماني الخاص لسوريا،
ومسؤول لبنان والعراق وسوريا في الخارجية الالمانية ستيفان شنيك ووفد. كما حضر مستشارا رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي. 

وزير الخارجية
وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب .
وتم البحث في الاتصالات الديبلوماسية الراهنة لوقف الاعتداءات الاسرائيلية. 
كما تطرق البحث خلال الاجتماع الى الوضع في سوريا ، وأعطى رئيس الحكومة توجيهاته  باعادة فتح السفارة اللبنانية في دمشق بعدما كانت اقفلت خلال الاحداث الاخيرة.
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