الحلبي اجتمع مع رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء.. هذا ما جرى عرضه

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إجتمع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي مع رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق.وبارك الوزير الحلبي لرئيسة المركز التربوي ولفريق العمل الكبير المشارك في وضع الأوراق المساندة للإطار الوطني لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي ، إنجاز الأوراق الثلاث المساندة للإطار، كما بارك للأسرة التربوية بكل مكوناتها هذا الإنجاز ، واطلع على خطة المباشرة بكتابة مناهج المواد انطلاقا من اجتماع المنسقين .ثم كان بحث في تشكيل لجنة الثقافة الدينية من شخصيات متنوعة ومنفتحة ، وكذلك كان بحث في الوقت المطلوب للمباشرة بالتطبيق على عينة من المدارس وتقييم التنفيذ ، تمهيدا للتصحيح والتطوير المستمر وصولا إلى الإقرار النهائي .