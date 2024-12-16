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لبنان

تحذير.. كارثة بيئية وصحية في دير عمار

Lebanon 24
16-12-2024 | 09:53
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 لفتت  جمعية الأرض - لبنان، في بيان ان "مقلع دير عمار السابق الواقع في الجهة الغربيّة لجبل تربل، كما والأراضي الملاصقة له، أصبح موقعا معتمدا لحرق من نفايات المناطق المجاورة. وهذه العملية تهدد طبيعة المنطقة من خلال تلوث تربتها ومياهها وهوائها، كما تهدد صحة أهالي دير عمار والجوار من خلال تعريضهم للملوثات التي رفعت معدلات الإصابة بالسرطان إلى مستويات قياسية".
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وأطلقت الجمعية في بيانها "الصرخة اليوم، متوجهة إلى السلطات القضائيّة والإداريّة والأمنية الحريصة على صحّة المواطنين وسلامة البيئة وتطبيق القوانين، ايقاف هذه المجزرة البيئيّة إحتراماً للمادة السابعة من قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة رقم ٢٠١٨/٨٠"، معتبرة ان "ما يحصل كارثة بيئة وصحية".
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