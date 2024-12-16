حركة مرور خانقة في عدة مناطق لبنانية

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تشهد عدد من الطرق اللبنانية حركة مرور كثيفة في مختلف المناطق، مما تسبب في ازدحام كبير على المحاور الرئيسية.-أوتوستراد الكرنتينا باتجاه جل الديب.-طريق أوتوستراد المطار باتجاه خلدة.-الجناح باتجاه الأوزاعي.-مستديرة المكلس باتجاه الحازمية.-طريق الدكوانة – السبتية في الاتجاهين.-جسر برج حمود باتجاه بولفار سن الفيل.-طريق عام غبيري – برج البراجنة.-ساحة ساسين باتجاه أوتيل ديو في الأشرفية.-طريق الغبيري – الرحاب قرب السفارة الكويتية.-أوتوستراد ذوق مكايل باتجاه جونية.