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لبنان

حركة مرور خانقة في عدة مناطق لبنانية

Lebanon 24
16-12-2024 | 10:12
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تشهد عدد من الطرق اللبنانية حركة مرور كثيفة في مختلف المناطق، مما تسبب في ازدحام كبير على المحاور الرئيسية.

وحسب غرفة التحكم المروري، فإن الطرق التي تشهد حركة مرور كثيفة هي:

-أوتوستراد الكرنتينا باتجاه جل الديب.
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-طريق أوتوستراد المطار باتجاه خلدة.

-الجناح باتجاه الأوزاعي.

-مستديرة المكلس باتجاه الحازمية.

-طريق الدكوانة – السبتية في الاتجاهين.

-جسر برج حمود باتجاه بولفار سن الفيل.

-طريق عام غبيري – برج البراجنة.

-ساحة ساسين باتجاه أوتيل ديو في الأشرفية.

-طريق الغبيري – الرحاب قرب السفارة الكويتية.

-أوتوستراد ذوق مكايل باتجاه جونية.
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