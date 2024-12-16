المطران الجميل زار لشبونة وترأس قداسا في كنيسة القديسة كاترين

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زار المطران مارون ناصر الجميل لشبونة، حيث ترأس أمس الأحد قداسا احتفاليا في كنيسة القديسة كاترين لمشاركة المؤمنين لحظة روحية وأخوية بمناسبة زمن المجيء. كما ترأس قداسا آخر مع كاهن الرعية الفرنسية في لشبونة الأب هوبير.وذكر الجميل، في عظته، بـ"الدور الرئيسي للقديس يوسف في تاريخ الخلاص، كنموذج للإيمان الصامت والطاعة لله"، وقال: "في مواجهة الشكوك المتعلقة بأمومة مريم، تصرف يوسف بعدل واحترام، متقبلا رسالته الإلهية بعد تدخل الملاك: حماية مريم وتربية يسوع".وتحدث عن "صفات القديس يوسف كنموذج للصمت والحكمة والثقة"، وقال: "لم يكن صمته غيابا، بل حضورا غنيا ومثمرا، اتسم بالاستماع اليقظ لصوت الله".ودعا المؤمنين إلى "الاستلهام من القديس يوسف في بناء رعية مارونية وشرقية مستقبلية من خلال الإيمان والتعاون الأخوي".