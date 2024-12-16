Advertisement

لبنان

المطران الجميل زار لشبونة وترأس قداسا في كنيسة القديسة كاترين

Lebanon 24
16-12-2024 | 10:22
A-
A+
Doc-P-1293541-638699667080177028.png
Doc-P-1293541-638699667080177028.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 زار المطران مارون ناصر الجميل لشبونة، حيث ترأس أمس الأحد قداسا احتفاليا في كنيسة القديسة كاترين لمشاركة المؤمنين لحظة روحية وأخوية بمناسبة زمن المجيء. كما ترأس قداسا آخر مع كاهن الرعية الفرنسية في لشبونة الأب هوبير.
Advertisement

وذكر الجميل، في عظته، بـ"الدور الرئيسي للقديس يوسف في تاريخ الخلاص، كنموذج للإيمان الصامت والطاعة لله"، وقال: "في مواجهة الشكوك المتعلقة بأمومة مريم، تصرف يوسف بعدل واحترام، متقبلا رسالته الإلهية بعد تدخل الملاك: حماية مريم وتربية يسوع".

وتحدث عن "صفات القديس يوسف كنموذج للصمت والحكمة والثقة"، وقال: "لم يكن صمته غيابا، بل حضورا غنيا ومثمرا، اتسم بالاستماع اليقظ لصوت الله".

ودعا المؤمنين إلى "الاستلهام  من القديس يوسف في بناء رعية مارونية وشرقية مستقبلية من خلال الإيمان والتعاون الأخوي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:45 | 2024-12-16
12:42 | 2024-12-16
12:26 | 2024-12-16
12:04 | 2024-12-16
11:49 | 2024-12-16
11:47 | 2024-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24