هل مُنعت أغاني فيروز في سوريا؟

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلومات أفادت أن وزارة الإعلام في حكومة تسيير الأعمال السورية طلبت وقف بث البرامج والأخبار في الإذاعات السورية الخاصة دون أن توضح الأسباب.

كما وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر عن قرار بمنع بث أغاني السيدة فيروز عبر اثير هيئة الإذاعة والتلفزيون السورية من قبل قادة الثورة في سوريا.

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فريق "فاكت شيك ليبانون" تواصل مع إدارة الإذاعة والتلفزيون في دمشق، وأكدت انه "يتم حاليا بث فقط البلاغات والقرارات الصادرة ولم يصدر أي قرار عن الإدارة بخصوص أغاني السيدة فيروز او غيرها". (الوكالة الوطنية للإعلام)