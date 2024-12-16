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لبنان

"مصلحة الليطاني": إعادة تغذية الشبكة الرئيسية لمشروع ري هذه المناطق

Lebanon 24
16-12-2024 | 11:08
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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان اليوم الاثنين، أنه "بعد حصول عطل على الشبكة الرئيسية قطر525 ملم بعد المأخذ رقم 2_8 / 1 بمسافة 120م في بلدة كفرفالوس ضمن مشروع ري صيدا جزين، وبعد تأمين القطع والأكسسوارات اللازمة لصيانة العطل، قام الفريق الفني في دائرة ري لبعا وبإشراف مصلحة الإستثمار والصيانة بتاريخ 16 كانون الأول 2024 بالحفر على مكان العطل وانجاز الصيانة المطلوبة له بعد أن تم قطع المياه عن الشبكة التي تغذي القسم الشمالي الشرقي من المشروع خلال أعمال الصيانة، وبعد التأكد من نجاح عملية الصيانة، تم ردم الحفرة وأعيدت تغذية الشبكة بمياه الري".
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