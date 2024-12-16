التقى به.. ماذا أعلن جنبلاط من عند بري؟

قال الرئيس السابق للحزب "التقدّمي الإشتراكي" وليد جنبلاط إنه التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، وذلك خلال زيارة غير رسمية حضرها نجله رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط.

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كلامُ جنبلاط جاء إثر لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الإثنين، في عين التينة، إذ قال في تصريح: "لقد وضعت بري في أجواء زيارتي لماكرون وتباحثنا في مختلف الأمور المهمة لاسيما اتفاق وقف إطلاق النار و الخروقات الإسرائيلية له".

وأضاف: "نأمل أن يخرج الدخان الأبيض في الملف الرئاسيّ والأحداث التي شهدتها المنطقة كانت بمثابة زلزال لاسيما في سوريا وانتخاب الرئيس ضرورة لتحصين البلاد".

وختم: "تحرير الجنوب وإعماره ضرورة".