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لبنان

التقى به.. ماذا أعلن جنبلاط من عند بري؟

Lebanon 24
16-12-2024 | 11:44
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قال الرئيس السابق للحزب "التقدّمي الإشتراكي" وليد جنبلاط إنه التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، وذلك خلال زيارة غير رسمية حضرها نجله رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط.
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كلامُ جنبلاط جاء إثر لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الإثنين، في عين التينة، إذ قال في تصريح: "لقد وضعت بري في أجواء زيارتي لماكرون وتباحثنا في مختلف الأمور المهمة لاسيما اتفاق وقف إطلاق النار و الخروقات الإسرائيلية له".
 
وأضاف: "نأمل أن يخرج الدخان الأبيض في الملف الرئاسيّ والأحداث التي شهدتها المنطقة كانت بمثابة زلزال لاسيما في سوريا وانتخاب الرئيس ضرورة لتحصين البلاد".
 
وختم: "تحرير الجنوب وإعماره ضرورة".
 
 
 
 

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