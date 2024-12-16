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لبنان

عن امتحانات الكولوكيوم... هذا ما قاله المدير العام للتعليم العالي

Lebanon 24
16-12-2024 | 12:04
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يشرف المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب على امتحانات الكولوكيوم للعام 2024 - الدورة الثانية التي تجرى في مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدت، في الاختصاصات الطبية والصحية والصيدلانية. يعاونه أمين سر المعادلات الجامعية وقسم الكولوكيوم محمد علي عيتاني ومنسقة اللجان الفاحصة نايلة موراني.
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وأكد الخطيب أن "هذه الامتحانات تتم بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومع النقابات المعنية بكل اختصاص، إضافة إلى الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة المعنية بالتخصص.

ولفت إلى أن "التحضيرات تتم بكل سرية وفاقا لما تنص عليه القوانين الناظمة، كما أن التنفيذ يتم بكل هدوء وشفافية ودقة في المراقبة وفي إصدار النتائج، وذلك ضمن التوجيهات التي أعطاها وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، للمحافظة على المستوى الذي يعني صحة المواطنين على المستويات كافة، ويعطي الحق للطلاب الناجحين بممارسة المهنة والانتساب إلى النقابات المعنية".

وكانت الدورة الثانية قد بدأت الإثنين في التاسع من الحالي، وتناولت اختصاصات الطب العام وطب الأسنان والعلاج الفيزيائي والتمريض وتقويم النطق، واختصاصات عديدة أخرى.

وتجرى اليوم الامتحانات العملية لاختصاص طب الأسنان بعد أن سبقه الامتحان الخطي للطلاب الوافدين من الجامعات من خارج لبنان، والامتحان الشفهي للطلاب المتخرجين من جامعات الداخل والخارج. وستستمر هذه الدورة حتى 23 الحالي.
           
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