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لبنان

شخصية سياسية سوريّة دخلت مطار بيروت.. وزير الداخلية يكشف هويتها!

Lebanon 24
16-12-2024 | 12:42
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قال وزير الداخلية بسام المولوي أنه "لم يدخل أي مطلوب في سوريا إلى لبنان عبر المعابر الشرعية اللبنانية"، وذلك إثر سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
 
وفي حديث عبر قناة "الحدث"، اليوم الإثنين، قال المولوي أن "مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان دخلت لبنان بطريقة شرعية وسافرت عبر مطار بيروت"، مشيراً إلى أن "هناك مسؤولين سوريين دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية ونقوم بملاحقتهم". 
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