قائد الجيش بحث في سبل استمرار دعم الجيش مع تانكل

التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية الدكتور توبياس تانكل.

وتناول البحث سبل استمرار دعم الجيش، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.