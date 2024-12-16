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لبنان

فرح جواد الحاج مفقودة.. هل شاهدتموها؟

Lebanon 24
16-12-2024 | 12:57
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عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة فرح جواد الحاج (مواليد عام 1995، لبنانية)، التي غادرت بتاريخ 23-11-2024 منزلها الكائن في محلة برج أبو حيدر، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
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وطلبت المديرية من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمفرزة بيروت القضائية في وحدة الشّرطة القضائية على الرقم 810170-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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