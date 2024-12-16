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لبنان

عثمان عرض الاوضاع مع السفيرة الكندية

Lebanon 24
16-12-2024 | 13:07
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التقى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، السفيرة الكندية في لبنان ستيفاني ماكولوم يرافقها المستشار السياسي لدى السفارة جويل مونفيس، في زيارةٍ جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.
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