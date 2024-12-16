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لبنان

بعد أن أنهت عملها في جنوب لبنان.. الفرقة 98 الإسرائيلية في مهمّة جديدة

Lebanon 24
16-12-2024 | 13:14
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أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، انه "الفرقة 98 استكملت مهامها في جنوب لبنان وتستعدّ للقتال في قطاع غزة".


وكتب أدرعي في منشور عبر منصة "اكس": "بعد ثلاثة أشهر من القتال في جنوب لبنان تستعد الفرقة 98 للقتال في قطاع غزة".
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وأضاف: "استكملت قوات الفرقة 98 مهامها في الجبهة الشمالية على مدار الأسبوع المنصرم بعد ثلاثة أشهر من القتال المتواصل في معاقل "حزب الله" ومهمة الدفاع بعد اتفاق وقف إطلاق النار".
 

وختم: "في هذه المرحلة تستعد القوات للمهمة المقبلة في قطاع غزة".

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